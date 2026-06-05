東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.81高値9.85安値9.77 9.93ハイブレイク 9.89抵抗2 9.85抵抗1 9.81ピボット 9.77支持1 9.73支持2 9.69ローブレイク シンガポールドル円 終値124.57高値124.79安値124.42 125.14ハイブレイク 124.96抵抗2 124.77抵抗1 124.59ピボット 124.40支持1 124.22支持2 124.03ローブレイ