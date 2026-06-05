東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7134高値0.7149安値0.7122 0.7175ハイブレイク 0.7162抵抗2 0.7148抵抗1 0.7135ピボット 0.7121支持1 0.7108支持2 0.7094ローブレイク キーウィドル 終値0.5867高値0.5887安値0.5859 0.5911ハイブレイク 0.5899抵抗2 0.5883抵抗1 0.5871ピボット 0.5855支持1 0.5843