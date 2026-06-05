サッカー日本代表の山本昌邦ナショナルチームダイレクターが４日（日本時間５日）、メキシコのモンテレイで取材に応じ、アイスランド戦後に離脱していたＤＦ吉田麻也が５日に再合流することを明かした。なお、チームは昨日の練習場から再度変更。芝の状態が固く、昨日の練習後に話し合い、最終的に森保監督が決めたという。日本代表は当初予定していた練習場も芝の状態が悪いことから、昨日、別の練習場に変更。これで３候補