・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０３６０．３２（＋２８．０２） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４９４４．９５（＋１４９．０１） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２４４．２９（＋９３．８７） ・ロシア・ＲＴＳ １０９３．８２（－２３．３７） 出所：MINKABU PRESS