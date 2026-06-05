・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９３．０４ドル（－２．９８ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４５０５．０ドル（＋３８．１ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７３７７．９セント（＋３０．３セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５８１．７５セント（－５．５０セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４２４．５０