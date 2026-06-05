４日の米株式市場で、ＮＹダウは前日比８７４．８６ドル高の５万１５６１．９３ドルと大幅反発した。半導体株の一角が売られたものの、循環物色の資金が医薬品株や金融株などに流入し、ＮＹダウは最高値を更新した。イスラエルとレバノンが停戦で合意したと伝わり、米原油先物相場が下落したことは、全体相場の支えとなった。 ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やメルク＜MRK＞、ユナイテッドヘルス・グ