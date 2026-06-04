「トム ブラウン（THOM BROWNE）」が、銀座店のオープン1周年を記念した限定アイテムを発売する。同店舗で6月5日から取り扱う。【画像をもっと見る】メンズでは、ブランドのシグネチャーである「4BAR」をブラックのオットマン織りで表現したポロシャツ（12万4300円）や、Tシャツ（10万5600円）といったカジュアルウェアを用意。ウィメンズでは、オックスフォード素材を用いたサークルシルエットのシャツドレス（21万4500円）の