普段は落ち着いているのに、なぜかあなたが他の男性と接しているだけで敏感になる…。そんなとき、それは「本命だからこそ出る嫉妬サイン」かもしれません。嫉妬はネガティブに思われがちですが、実は「大切にしたい」という気持ちの裏返し。そこで今回は、そんな惰性に本命女性にしか見せない嫉妬について解説します。他の男性の存在に敏感になる「その人、誰？」とさりげなく聞いてくるのは、取られたくない気持ちが働いているか