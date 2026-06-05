恋愛が始まると、いつも自分から連絡している。会う約束をするのも、関係をつなぐのも自分。そんな“追う恋愛”が続く女性には、共通する行動があります。“自分から動く量”が多くなっている連絡するのも、誘うのも、自分からになっていませんか？もちろん行動することは悪くありません。ただ、関係を動かす役割がいつも自分だと、恋愛のバランスは偏ってしまうでしょう。追う恋愛になりやすい女性は、相手が動く前に先回りしてし