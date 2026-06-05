◇インターリーグブルージェイズ−ブレーブス（2026年6月4日アトランタ）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が4日（日本時間5日）、敵地でのブレーブス戦に「4番・三塁」で先発出場。0−0の初回1死一、二塁第1打席で、8勝の37歳快腕左腕セールから空振り三振を喫した。3戦ぶりに4番に復帰も、これで通算80三振。現時点で負傷者リスト入りしている村上宗隆内野手（ホワイトソックス）と並びリーグワースト2位タイとな