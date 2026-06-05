年齢とともに「なんだか腰まわりが大きくなってきたかも」と感じていませんか？実はその原因は姿勢の崩れが関係していることも。背中が丸まり、骨盤が後ろへ傾いた状態が続くと、お腹まわりや腰まわりは実際以上に横へ広がって見えやすくなります。そこでおすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【ウールドゥワ・ハスタ・アーサナ】を応用したシンプルなエクササイズ。背筋を伸ばしながら前屈することで体幹を意識しやすくなり、スッキリ