タレントの鈴木奈々（37）が5日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所の後輩でハーフタレントのマーティン（31）との“デート風”ショットを公開した。【写真】見つめ合い手をギュっと握る鈴木奈々とマーティンの2ショット鈴木は「マーティンとカップル風写真撮ってみた」と報告し、「テーマは『路地裏デート』」と説明。東京都世田谷区・三軒茶屋で撮影された写真では、自然な距離感で寄り添う姿を披露した。続けて「身