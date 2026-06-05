物価の変動を反映した働く人1人あたりの今年4月の「実質賃金」が前の年の同じ月と比べて1.9％増え、4か月連続でプラスとなりました。厚生労働省によりますと、基本給や残業代などをあわせた今年4月の1人あたりの現金給与総額は31万2425円で、前の年の同じ月から3.5％増えました。3％以上の伸び率が3か月続くのは、およそ34年ぶりです。基本給などの「所定内給与」は、前の年の同じ月から3.4％増え、33年6か月ぶりとなる4か月連続の