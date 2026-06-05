今年4月の実質賃金が発表され、前年同月比で4か月連続のプラスになりました。厚生労働省が発表した「毎月勤労統計」の速報値によりますと、基本給や残業代、賞与などを合わせた今年4月の1人あたりの現金給与総額は、平均31万2425円でした。前の年の同じ月と比べて、3.5％増え、3か月連続で3％以上のプラスとなりました。バブル景気の影響で1991年2月から1992年3月までは14か月連続で3％以上のプラスを記録しましたが、3か月連続で3