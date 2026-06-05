厚労省、環境省＝東京・霞が関厚生労働省が5日公表した4月の毎月勤労統計調査（速報、従業員5人以上）によると、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月に比べて1.9％増えた。プラスとなるのは4カ月連続で、4カ月以上続くのは2021年（2〜8月の7カ月連続）以来。春闘を受けた賃上げが寄与したとみられる。ただ中東情勢の悪化に伴う資材不足や物価高が懸念され、プラス基調が続くかどうかは見通せない。厚労省の担当者