【ワシントン共同】トランプ米大統領は4日、首都ワシントン中心部の観光名所リンカーン記念堂からポトマック川へ通じる遊歩道を整備すると明らかにした。ホワイトハウスで記者団に「人々は『トランプ遊歩道』と呼びたがっているが、私がそうするかは分からない」と語った。第2次政権発足以降、米国では施設や道路にトランプ氏の名前を付ける動きが相次いでいる。トランプ氏のレガシー（政治遺産）づくりとみられる。一方、ワ