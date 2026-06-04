少し前の出来事なのに、男性が「あれ、その後どうなった？」と聞いてくることありませんか？男性は本命相手に対して、“気のかけ方”が自然と変わっていくもの。その違いは、後からの気遣いにかなり表れています。“その場だけ”で終わらない男性は本命相手には、会話をその場限りにしません。仕事の悩み、体調のこと、人間関係の話などを耳にしたら、「あれ大丈夫だった？」と後から確認してくるでしょう。これは、“会話が頭の中