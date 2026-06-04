気になる男性ができても、相手の男性はあなたを「都合のいい女」として扱ってくることってあるはずです。そこで今回は、男性が「都合のいい女だけ」にすることを紹介。もし、当てはまると感じたら、できるだけ関係に早く見切りをつけて、新しい恋を探していきましょう。｜執拗にボディタッチしてくる遊び感覚や下心のみで女性に近づく男性は、他の男性と比べて執拗にボディダッチしてくる傾向も。２人になった瞬間、肩を抱いてきた