会いたい日に会えない。連絡を待つことが多い。本当は寂しいのに、その気持ちを飲み込んでしまう。不倫関係では、“相手に事情がある”ことを理解しようとするあまり、自分自身を後回しにしてしまう女性も少なくありません。相手の事情を優先しすぎてしまう仕事が忙しい。家族との予定がある。そうした事情を理解することは大切なことです。ただ、理解しようとする気持ちが強すぎると、自分の希望や不満を言えなくなってしまうこと