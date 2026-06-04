「食べ過ぎているつもりはなかったんです」と話すのは、都内在住・38歳のWebデザイナー・Lさん。在宅勤務になってから、昼食もおやつもパソコンの前で済ませることが増えたそうです。仕事をしながら、動画を見ながら、お菓子をつまみながら。そんな“ながら食い習慣”を見直したことで、６ヶ月で−５kgにつながったといいます。デスク横のお菓子が当たり前になっていた「仕事中は、いつも手の届く場所にお菓子を置いていました」と