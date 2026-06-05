Uber Eatsは6月2日、配達パートナーが商品のピック、袋詰め、会計、配達を一貫して担う「ピック・パック・ペイ(PPP)」の導入店舗数が、4月時点で3,000店舗を突破したことを発表した。ピック・パック・ペイ(PPP)イメージ「ピック・パック・ペイ(PPP)」は、Uber Eatsの配達パートナーが、店内での商品ピック、袋詰め、会計から配達までを一貫して担う仕組み。同日よりオーケーの高田馬場店、初台店、豊玉南店でもPPPによるデリバリ