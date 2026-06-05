リチャード・リンクレイター監督最新作『ヌーヴェルヴァーグ』（7月10日公開）より、上白石萌歌がナレーションを担当する本予告編、新場面写真が解禁された。【動画】上白石萌歌がナレーション『ヌーヴェルヴァーグ』本予告リチャード・リンクレイター監督による待望の最新作『ヌーヴェルヴァーグ』は、1959年、ジャン＝リュック・ゴダールの長編デビュー作にして、ヌーヴェルヴァーグ＝“新しい波”と呼ばれる当時の革新的な