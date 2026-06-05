『魔法科高校の劣等生』アニメ第二部の制作が始動し、第二部制作始動ビジュアルが解禁された。【写真】『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』場面写真ギャラリー佐島勤によるスクールマギクス『魔法科高校の劣等生』シリーズ（電撃文庫）は、魔法が現実の技術として確立し、魔法師の育成が国策となった時代を舞台に、魔法師としてある欠陥を抱えた劣等生の兄・達也と、成績優秀で才色兼備な優等生の妹・深雪の、通称“魔法科高校