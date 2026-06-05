筆者の話です。友人たちと家事分担の話をしていたとき「気が利く優しい夫」のように聞こえた一言がありました。けれど、その続きに出てきた本音を聞き、私は少し考え込んでしまったのです。 優しい一言 「最近は、妻の用事が終わるタイミングを見て『何か手伝おうか？』って声をかけるようにしてる」友人たちと食事をしていたとき、家事分担の話題になりました。共働き家庭の話や、夫婦でどう役割を分けているかなど、そ