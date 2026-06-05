メ～テレ（名古屋テレビ） 4日夜、愛知県幸田町で、横断歩道を渡っていたランニング中の女性がひき逃げされ、足を骨折する大けがをしました。 警察によりますと4日午後8時20分前、幸田町菱池の「幸田中学校前」交差点で、通行人の男性が、横断歩道に倒れている33歳の女性を発見し、119番通報しました。 女性は、通行人の男性に「白っぽい車にひき逃げされた」と話したということです。 女性は、病院に運ばれ、