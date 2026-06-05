俳優の舘ひろしが５日、ＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に生出演した。今年で俳優業「５０周年」を迎えた７６歳の舘は「プレミアムトーク」でゲスト出演。スタジオで「あさイチをごらんのみなさん、おはようございます。舘ひろしです」とあいさつ。ダンディーな姿にＭＣで同局の鈴木奈穂子アナウンサーは拍手しながら「おはようございます。すてきぃ〜」と感動を表した。さらに「生放送の舘さんっていう