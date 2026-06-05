独特なゲーム性や派手な演出が多くの人を魅了しているパチンコやスロット。それらで遊べるパチンコ店では、多くの人が働いているものの内情を語る人は少なく、一体どんな職場でどんな仕事をしているのか興味がある人は多いだろう。 【画像】理想の彼氏に最も重視すること 例えば、他の一般企業では職場内での結婚もあり得る話だが、パチンコ店でも職場内恋愛や結婚はあるのだろうか。大手パチンコ店の正社員として7年以上