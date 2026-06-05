ロックバンド・オアシスのリアム・ギャラガーが、マンチェスターの音楽支援団体ブライター・サウンドの公式アンバサダーに就任した。同団体は若手や新進気鋭のクリエイターを支援し、より公平な音楽環境の実現を目指す非営利組織として知られる。 【写真】日本限定はダークブラウンチャリティ抽選のスニーカー 今回のパートナーシップの始動にあたり、リアム