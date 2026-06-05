元フランス代表FWベンゼマが来日サウジアラビアのアル・ヒラルでプレーする元フランス代表FWカリム・ベンゼマが自身の公式SNSを更新。来日して日本を満喫する様子を公開すると、ファンからは「来てたのか！」「会いたかった」と反響を呼んでいる。現在38歳のベンゼマは2009年にレアルに入団し、ラ・リーガ、スペイン国王杯、スペインスーパーカップとなどの国内タイトルに加え、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）やクラブ・ワー