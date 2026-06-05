山本昌邦技術委員長が説明DF吉田麻也（LAギャラクシー）が北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表にサポートプレーヤーとして合流することが決まった。事前キャンプ中のメキシコ・モンテレイで山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが練習前の取材に対応し、「明日からチームに合流してもらう」などと話した。37歳の吉田はこれまで国際Aマッチ通算127試合に出場。W杯では2014年のブラジル大会から3大会連続出