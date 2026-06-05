北朝鮮の首都平壌（ピョンヤン）の中心部にある金日成（キム・イルソン）広場で工事が進められている兆候があり、中国の習近平国家主席の訪朝の可能性と関連して注目されていると、ブルームバーグ通信が4日（現地時間）報じた。ブルームバーグ通信は、米国の衛星企業Vantarが先月30日に撮影した衛星写真を根拠に、金日成広場にフェンスで囲まれた区域と構造物とみられる影が見えると伝え、1カ月前の衛星写真にはなかった光景だと指