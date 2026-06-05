ケニアで女子生徒16人が死亡した寮火災の惨事は、学校運営に不満を抱いた生徒らによる放火が原因だったことが分かった。4日（現地時間）、ケニア・タイムズやパルス・ケニアなど現地メディアによると、ケニアのナイバシャ裁判所は、ウトゥミシ女子学校の寮火災事件に関連し、放火を計画・実行した容疑が持たれている女子生徒9人について、前日に拘束を決定した。裁判所は、生徒らの容疑が重大で、釈放した場合は「口裏合わせ」など