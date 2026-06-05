〈中学受験で“御三家”合格→不登校になり落ちこぼれ→東大どころか明大にも落ちて日東駒専に…“深海魚”と呼ばれた名門校出身者が大学で感じる“ズレ”とは「周りの趣味はスマホゲーばかり」〉から続くしかし中学受験に成功しても、必ずしも大学受験の成功を約束するわけではありません。トップ中学に入りながら成績が低迷してしまう子どもたちは時に「深海魚」という不名誉なあだ名で呼ばれることもあるそう。【本人写真】御