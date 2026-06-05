「いい大学に入るなら、いい中学に入るのが一番手っ取り早い」【本人写真】御三家の名門校に合格して東大を目指していたが、勉強についていけなくなり現在は中堅大学に通う米田さんそう信じる親子によって、中学受験はますます苛烈さを増しています。東大入学者のうち中高一貫校の出身者は60％近く、今年の推薦入試合格者では83.1％を中高一貫校の出身者が占めています。その“東大へのプラチナチケット”を求めて、小学生たち