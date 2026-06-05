現地６月４日、北中米ワールドカップのグループステージで日本と対戦するスウェーデン代表が国際親善試合でギリシャとホームで対戦した。３日前の試合でノルウェー戦に１−３で敗れたスウェーデンは、今回のギリシャ戦でも開始10分に先制を許す。それでも53分にヴィクトル・ヨケレスの直接FK弾で追いつけば、67分にはグスタフ・ニルソンのゴールで勝ち越しに成功。しかし90＋５分に同点弾を奪われて、２−２で引き分けた。