城下町・金沢の初夏を彩る百万石まつりが、いよいよきょう6月5日から開幕します。金沢百万石まつりとは？加賀藩祖・前田利家が金沢城に入城し、金沢の礎を築いた偉業をしのんで開催されています。尾山神社での封国祭に合わせて、1923年(大正12年)から1945年(昭和20年)まで金沢市祭として行われてきた奉祝行事がルーツで、終戦後は進駐軍の指導により昭和21年から6年間、尾山まつりとして尾山神社奉賛会によって開催されました。現