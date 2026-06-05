バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんは6月4日、自身のInstagramを更新。ダウン症の姉・未知子さんとの面白いやりとりを公開しました。【画像】高嶋ちさ子が姉にLINEで“嫌がらせ”？「重ねる嫌がらせ、好きデス」ちさ子さんは「みっちゃんは私のスタンプが嫌いらしい」とつづり、1枚のスクリーンショットを投稿。未知子さんとのLINEのトーク画面です。ちさ子さんが笑い泣きをしているスタンプを送ると、未知子さんから不在着