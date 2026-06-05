5月22日に『日本経済新聞』が報じた『ふるさと納税受け入れ額の増加率2026年度ランキング』で、長年“返礼品バトルの王者”として知られた大阪府泉佐野市が首位から陥落。一方で、前年比5.3倍という驚異的な伸びを見せた広島県広島市が大きな注目を集めている。【写真】早くも売り切れ!?『この世界の片隅に』聖地巡礼ツアー推し活型返礼品「原動力となったのが、J1・サンフレッチェ広島の新本拠地『エディオンピースウイング広島