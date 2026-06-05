（CNN）レバノンの親イラン武装組織ヒズボラは4日、レバノン政府とイスラエルの間で3日に成立した停戦合意について、「レバノン国民の一部を根絶やしにし、残りの人々を隷属させるためのロードマップ」だとして拒否した。ヒズボラの最高指導者カセム師は声明で、ヒズボラに戦闘停止とレバノン南部からの撤退を求める一方、イスラエルによる「侵略の継続」を認める「架空の停戦」は、「降伏であり、敗北であり、敵の目的達成」に等