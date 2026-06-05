長時間の運転の疲れを癒やし、安全なドライブをサポートするための大切な休憩施設であるサービスエリア（SA）やパーキングエリア（PA）。 しかし、駐車場や緑地スペースで「車中泊（車上生活）」を大々的に行ったり、「BBQ（バーベキュー）」を楽しんだりしている人を見かけて、驚いた経験がある方もいらっしゃるかもしれません。こうした行為はルール違反にならないのでしょう