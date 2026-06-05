【モンテレイ（メキシコ）４日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表のメキシコ・モンテレイ事前合宿２日目がスタートした。初日に続いて、主将ＭＦ遠藤航（リバプール）は、ホテルで別メニュー調整。左足手術からの復帰戦となった５月３１日のアイスランド戦の試合後に足の違和感で前半の４５分間だけで交代していたことを明かしていた。なおチームは前日３日に使った練習場の芝生の状況を