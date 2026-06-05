ＡＫＢ４８の長友彩海（２５）が初の写真集「予定外の瞳」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）をきょう５日発売する。今年でデビュー１０周年を迎え、８月１９日発売の６８枚目シングル（タイトル未定）で２年ぶりに選抜メンバーに復帰。酸いも甘いも経験した１０年戦士が今、新たな魅力を開花させている。２０１６年に１５歳でグループに加入してから、「学業との両立も、初選抜までの道のりも、選抜落ちも、選抜復帰も経験して、すべてを味