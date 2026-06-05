Maison de FLEURから、アイドルグループ「Jams Collection」のメンバー・水瀬さららさんとの初コラボレーションコレクションが登場します。ガーリーな魅力と大人っぽさを兼ね備えた世界観を表現した全4型のアイテムは、推し活やお出かけ、旅行シーンにも活躍する実用性の高さが魅力。2026年6月17日（水）20時より公式WEBストア「STRIPE CLUB」とZOZOTOWNで先行販売がスタートし、6月27