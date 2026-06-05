スマートフォンひとつで世界中のトッププロのスイング動画と最新理論にアクセスできる時代。 熱心なゴルファーほど動画サイトを見漁り、SNSで研究を重ねるものです。 ところが、コースに出るとどうでしょう。 アドレスに入った瞬間「テークバックはシャットに」「顔は残して」など、頭に詰め込んだ大量のチェックポイントが洪水のように溢れ出す。 結果、体はぎこちなく固まり、練習場では絶対に出な