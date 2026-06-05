「阪神２−４西武」（４日、甲子園球場）阪神は剛腕・平良にねじ伏せられて３連敗したが、嶋村麟士朗捕手（２２）が五回に代打で中前適時打。２日連続の複数失策などで甲子園では５連敗も、デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は、本塁打を除くチーム４９イニングぶりのタイムリーを放った嶋村の今後に期待した。◇◇西武の平良投手は防御率０・７５という数字が示す通り、今の日本球界を見渡してもなかなかいない強