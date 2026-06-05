鈴木圭一郎（31＝浜松）が4日の浜松初日12Rを勝ち、史上35人目（現役18人目）の通算1000勝をマークした。デビュー12年335日での達成は史上最速。同31歳186日は史上最年少となった。従来の最短記録は青山周平の14年83日、最年少記録は田代祐一（引退）の38歳315日だった。2日目も12Rに出走。1001勝目を目指す。▽鈴木圭一郎本当は前回（伊勢崎G1）の優勝戦で達成していれば一番良い形での記録だったと思うので、悔しい