「ダイヤモンドバックス０−７ドジャース」（３日、フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼ＤＨ」で投打同時出場し、投げては６回２安打無失点で自身４連勝の６勝目をマーク。打っては今季６度目の３安打固め打ちとなる４打数３安打２四球の５出塁。防御率０・７４、打率・３０１という異次元の数字だけでなく、投手としてもう一つの価値を米ＦＯＸスポーツが紹介した。公式Ｘで「大谷が今、クレージーな連