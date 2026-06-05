「力みすぎて立ち上がっちゃったバージョン」【動画】トイレ中にすくっ！ 二足立ちの決定的瞬間そうコメントが添えられた1枚の写真が、Xで大きな注目を集めています。写っているのは、小さな体で踏ん張るように立ち上がる子猫の姿。真剣な表情を浮かべ、耳を横に開いた、いわゆるイカ耳の状態で、まっすぐに直立しています。今は生後7カ月になった「ルナ」ちゃん。その懐かしくも愛らしい姿は、2.3万件超の“いいね”を集める大反