マツダのスクラムバンに追加された新グレードとはマツダは2026年5月28日、軽商用車「スクラムバン」および軽乗用車「スクラムワゴン」の一部商品改良を実施し、新たな仕様を発売しました。そんな新しくなったスクラムバンにおいて、新グレードとなる「BUSTER TURBO」が追加されています。いったいどのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがマツダ新型「軽バン」です！（9枚）スクラムシリーズは、1989