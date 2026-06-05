私はセイラ。夫のコウタロウ、娘（4歳）、息子（2歳）の4人で暮らしています。私たちが住んでいるのは義父が所有するアパートの一階の部屋。義実家の敷地内に建てられていて、義両親が住む家の目の前にあります。娘が生まれたのを機に、ご厚意で住まわせてもらうことになりました。孫たちのこともよく面倒を見て可愛がってくれて、とても助かっています。ただ……困っていることが1つだけあります。義母が合鍵を使って勝手に家に入